BioNTech: DAS ist der Moment!

Eine Ankündigung des CEOs des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech sorgt für ein kräftiges Kurshoch. Allein die Aussage von Ugur Sahin, man könne bereits bis Dezember im Kampf gegen das Coronavirus eine Impfstoff-Zulassung beantragen, ließ den Kurs in die Höhe schnellen und zeigt auch dem letzten Skeptiker, wie viel Kurspotenzial in diesem Wertpapier steckt.

Wie weit der Impfstoff des Mainzer Unternehmens bereits ist, zeigt die Tatsache, dass bereits Ende Juli eine Phase-3-Studie anlaufen könnte, an der 30.000 Menschen teilnehmen sollen. 300 Millionen Impfdosen könnten bis zum Jahresende bereitstehen, bis Ende 2021 sogar über eine Milliarde. Das macht Hoffnung – wie man sieht auch beim Anleger, denn die Kurse werden in die Höhe getrieben.

Derzeit verbucht das Wertpapier ein traumhaftes Plus von 6,71 Prozent und ist damit bestimmt noch nicht am Ende. Somit ist die Aktie am Freitag, kurz vor dem Wochenende, nochmal um 3,91 Euro in die Höhe geschnellt und zeigte zum Abschluss hervorragende 62,14 Euro an. Das Kursziel von 60 Euro wurde also geschafft, das nächste ist in greifbarer Nähe. Also schnell noch investieren, bevor alles ganz schnell geht!

