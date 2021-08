BioNTech: Das ist der Hammer!

BioNTech hat am Montag für einen echten Hammer gesorgt. Die Aktie des Unternehmens gab erneut nach und durchkreuzte die Marke von 300 Euro von oben nach unten. Das ist ein besonderes Ereignis gewesen, insofern das Unternehmen an sich gute Nachrichten am laufenden Meter produziert. Denn die USA wollen demnächst über die Daten bei der Gesundheitsbehörde FDA die dritte Impfung mit dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung