BioNTech: zu hoch gepokert!

Bei BioNTech gibt es heute mal wieder nichts zu holen! Die Aussichten sind mehr als düster und der Kursverlauf ist tiefrot. Man muss also nochmal an positiven Nachrichten nachlegen, um seinen Kurs wieder steigern zu können. Allgemein lässt sich wohl mutmaßen, dass das Vertrauen in den Coronaimpfstoff nicht allzu groß ist. Und vor allem fehlt das Vertrauen der Anleger in den damit verbundenen Kurssprung!

BioNTech leidet mit Sicherheit auch darunter, dass es mittlerweile zwei ernsthafte Konkurrenten auf dem Impfstoffmarkt gibt. Zu BioNTech hinzu kommen nämlich noch Moderna und Astrazeneca, die allesamt wirksame Impfstoffkandidaten entwickelt haben. Dadurch wurde der rasante Aufstieg von BioNTech erstmal gestoppt und wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt!

Mit der Veröffentlichung des finalen Wirkstoffs und dem Beginn der Impfungen dürfte BioNTech aber schnellstens wieder durch die Decke gehen. All diese Aktien sind dementsprechend höchst vielversprechend, gerade die von BioNTech. Auch wenn man heute einen Abschwung von 1,18 Prozent und somit 1,01 Euro verkraften muss. Die Aktie steht immer noch bei 84,49 Euro!

Fazit: Das Rennen um den Impfstoff befindet sich bereits auf der Zielgeraden. Um herauszufinden, welche Aktie die größeren Gewinnchancen hat, haben wir sowohl Moderna als auch BioNTech genau unter die Lupe genommen. Die Sonderstudie zu Moderna finden Sie hier. Die Auswertung zu BioNTech können Sie hier abrufen.