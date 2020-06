BioNTech: hier ist richtig Feuer drin!

Beim Biotechnologie-Unternehmen BioNTech geht es immer noch mit Vollgas nach vorne. Die Finanzspritze des Staatsfonds aus Singapur hält den Aktienkurs auf Spannung und lässt jeden Aktionär jubeln. Besser als durch frisches Geld kann man die Anlegerstimmung einfach nicht heben und den Kurs des Wertpapiers nicht besser ankurbeln. Hier ist richtig Feuer drin und niemand weiß, wie hoch es noch gehen kann!

Am heutigen Dienstag war es endlich soweit, eine weitere wichtige Marke konnte geknackt werden. Auf die 60-Euro-Marke hatte man lange Zeit gewartet als Aktionär des Biotech-Unternehmens aus Mainz. Auch in der Führungsetage rund um Ugur Sahin dürfte das Jubelsprünge auslösen und die Sektkorken knallen lassen. Das Unternehmen befindet sich derzeit auf einem kräftigen Vormarsch!

Da dürfte momentan kaum ein anderes Biotech-Unternehmen Schritt halten können. Die Aktie steht bei 60,70 Euro und macht weiter Plus Dieses beträgt derzeit 3,76 Prozent und 2,20 Euro. Wer diese absoluten Kaufkurse verpasst und sein Geld nicht in diese Aktie steckt, hat den Verstand verloren. BioNTech befindet sich auf einem hervorragenden Weg, in naher Zukunft durch die Decke zu gehen und dreistellig zu werden!

