BioNTech: hier geht’s richtig rund!

Die Firma BioNTech aus Mainz scheint das Vertrauen der Anleger zurückgewonnen zu haben. Der heutige Einstieg in die Woche läuft für das Unternehmen mehr als gut und könnte der Startschuss in eine perfekte Woche sein! Der Aktienkurs befindet sich in überragender Form und wird weiter in die Höhe getrieben. Das Vertrauen in diese Branche, diese Firma und vor allem den Impfstoff ist also zurück.

Anleger-Tipp: Ist das ein Kaufsignal? Könnte es der beste Zeitpunkt für eine Investition sein? Wir haben uns mit dieser Aktie beschäftigt, den exklusiven Bericht lesen Sie hier.

Hier deutet sich auf jeden Fall eine große Aufholjagd an, denn das Wertpapier des Mainzer Unternehmens BioNTech geht heute mal wieder richtig durch die Decke und es ist noch kein Ende in Sicht! Nachdem die Aktie vergangene Woche an der 90-Euro-Marke gekratzt hat, stehen die Zeichen auch heute wieder gut. Erstmal muss allerdings die 80-Euro-Marke geknackt werden.

Das dürfte aber bei dieser Tendenz nicht mehr allzu lange dauern, denn BioNTech legt heute um satte 3,11 Euro zu und macht damit einen Schritt um 4,31 Prozent nach vorne. Der neue Kurswert beträgt dadurch 75,28 Euro und die 80 Euro sind fest im Blick. Bei der nächsten positiven Neuigkeit sind hier riesige Gewinne drin und der Kurs wird förmlich explodieren! Seid also dabei und macht hier das fette Geld!

Fazit: Diese Aktie zeigt momentan ihr enormes Potenzial. Dieser Kursverlauf zeigt deutlich auf, dass man sein Geld in diese Aktie investieren sollte. Wir haben das Wertpapier genauer unter die Lupe genommen. Unsere Analyse finden Sie hier.