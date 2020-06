BioNTech: das hat gescheppert!

Das Unternehmen BioNTech von Ugur Sahin muss am heutigen Montag einen heftigen Rückschlag verkraften, der noch lange Wirkung zeigen dürfte! Nachdem übers Wochenende eine positive Tendenz beim Biotech-Unternehmen im Gedächtnis geblieben sein dürfte, hat es nun wieder richtig gescheppert und alle Hoffnungen auf die 50-Euro-Marke wurden im Nu wieder zunichte gemacht.

Die Zeichen standen ursprünglich nicht schlecht für das Mainzer Unternehmen! Die Aussicht auf baldige Bekanntgabe der Ergebnisse der klinischen Studien im Kampf gegen das Coronavirus hatte Hoffnung gemacht und den Kurs in die Höhe getrieben. Diese sollen Ende Juni oder Anfang Juli kommen, die Anleger verlieren aber nun scheinbar die Geduld, sodass der Kurs wieder Einbußen in Kauf nehmen muss.

Diese betragen am Montagmorgen heftige 1,21 Prozent und 0,55 Euro, wodurch das Wertpapier nun nur noch bei 45,41 Euro rangiert und nach unten schauen muss. Es sollte nun schleunigst was passieren beim Biotechnologie-Unternehmen, wenn man nicht völlig abstürzen und vom bereits eingeschlagenen guten Kurs abkommen will. Positive Schlagzeilen werden benötigt, um den Kurs in die Höhe zu treiben!

