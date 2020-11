BioNTech gibt klares Kaufsignal!

Nachdem man sich als Anhänger und Anleger der BioNTech-Aktie Richtung Wochenende noch enorme Sorgen machen musste, ging es zum Wochenabschluss dann doch nochmal deutlich bergauf. Der Wochenabschluss ist perfekt gewesen und hat die Anlegerstimmung wieder deutlich angehoben. Damit hatte man fast nicht mehr gerechnet und kann nun entspannt in die neue Woche starten!

BioNTech hatte vergangene Woche eine leichte Durststrecke durchleben müssen, die die Stimmung bei den Aktionären enorm verschlechtert hatte. Man hatte sogar schon einen Komplettabsturz erwartet! Aber die Aktie hat nun wieder bewiesen, welch große Potenziale in ihr stecken. Hier wird für jeden Anleger noch was zu holen sein, denn kommende Woche werden große Neuigkeiten folgen!

Man sollte also nun noch schnell einsteigen, bevor ein neuer Höhepunkt bei dieser Aktie erreicht wird. Mit dem Impfstoff-Zulassungsantrag in den USA wird die Aktie in die Höhe schießen und hohe Gewinne abwerfen. Allein am Freitag, vor dem Wochenende, konnte die Aktie nochmal um 4,28 Prozent und 3,68 Euro zulegen. Nach diesem satten Plus lag der Aktienwert schon wieder bei 89,71 Euro!

