BioNTech gelingt Durchbruch – Das Ende der Pandemie rückt näher!

Noch steigen die Zahlen der Corona-Neuinfektionen weltweit immer weiter an. Auch in Deutschland müssen wir wieder mehr und mehr aufpassen. Geht es nach BioNTech könnte das aber bald Geschichte sein. Denn das Mainzer Unternehmen macht Riesen-Fortschritte bei der Impfstoffentwicklung!

Gemeinsam mit dem US-Giganten Pfizer testet BioNTech derzeit zwei Impfstoffe. Die Ergebnisse der Kandidaten bnt162b1 und bnt162b2 sind sehr vielversprechend. So vermeldete das Unternehmen das vor allem der Wirkstoff bnt162b2 extrem gute Ergebnisse erzielt. Sowohl die Altersgruppe zwischen 18 und 55 Jahren als auch ältere Patienten zwischen 65 und 85 Jahren zeigten nach der Verabreichung eine starke Immunogenität und das bei verhältnismäßig geringen Nebenwirkungen.

Mit diesen Nachrichten hat die BioNTech-Aktie die Konsolidierungsphase der vergangenen Wochen beendet und den nächsten Rallye-Schub eingeleitet. Erstmals seit rund 14 Tagen schloss der Kurs am Freitag wieder über der 70-Dollar-Marke (bzw. 60 Euro). Damit scheint BioNTech nun aus der Lethargie zu erwachen.

