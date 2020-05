BioNTech explodiert erneut!

Die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech aus Mainz geht weiter steil nach oben! Nachdem der Wochenstart bereits mehr als zufriedenstellend verlief, konnte sich der Kurs am heutigen Dienstag um weitere 0,52 Prozent und 0,25 Euro auf 48,30 Euro verbessern und seine positive Tendenz bestätigen!

Anleger-Tipp: Geht BioNTech jetzt durch die Decke? Welche Aktien profitieren ebenfalls von der Pandemie? Lesen Sie unbedingt unseren großen Corona-Sonderreport. Einfach hier klicken.

Ausschlaggebend dafür könnte mal wieder eine behördliche Maßnahme sein. Denn die Stadt Mainz, in der BioNTech ansässig ist, hat dem Unternehmen seine wichtige Rolle für die Region weiter untermauert und dafür gesorgt, dass ausreichend Platz für eine Ausweitung des Unternehmens zur Verfügung steht. Dafür muss die anliegende GFZ-Kaserne einen Rückschlag einstecken.

Das macht den Anlegern und Aktionären offenbar Mut, was auch automatisch Auswirkungen auf den Aktienkurs zeigte. Der Optimismus scheint bei BioNTech in der derzeitigen Phase zu dominieren. Die Gewinne reißen nicht ab. Man sollte also schnell sein, bevor man die besten Gewinnphasen verpasst!

Geschenk-Tipp: BioNTech forscht mit Hochdruck an einem Impfstoff. Welche Aktien sonst noch von der großen Pandemie profitieren, lesen Sie hier.