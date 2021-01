BioNTech: es hagelt wieder Verluste!

So hatte man sich das im Hause BioNTech zum Start ins neue Jahr ganz und gar nicht vorgestellt. Die Aktie wird unfassbar in den Keller gedrückt und verliert ordentlich Prozente. Eigentlich sollte zum Jahresbeginn endlich wieder ein großes Plus zu Buche stehen, davon ist man nun aber weit entfernt. Der Firma wird offensichtlich in die Schuhe geschoben, nicht genügend Impfstoff zur Verfügung zu stellen!

BioNTech sollte eigentlich einer der großen Gewinner des zweiten Coronajahrs werden. Denn genau diese Aktie und dieses Unternehmen sollen dafür verantwortlich sein, dass Corona kein Thema sehr sein wird. Aber derzeit ist einfach noch keine Normalität in Sicht. Die Impfstoffversorgung läuft noch zu schleppend und wirft kein gutes Licht auf BioNTech, auch wenn die Firma fast nichts dafür kann.

BioNTech muss also ausbaden, was die Regierungen und die EU sich selbst als Impfstoffstrategie verordnet haben. Die Anlegerstimmung wird in die Tiefe gezogen, was sich auch an der aktuellen Kursentwicklung zeigt. Für BioNTech sieht es absolut nicht gut aus. Denn heute geht es zum Jahresstart um 4,12 Prozent und 3,00 Euro nach unten. Dadurch liegt die Aktie bei 69,80 Euro!

