BioNTech: Die erste Lieferung ist da!

Während die allermeisten Menschen hierzulande den Weihnachtsbraten genießen, laufen die Vorbereitungen auf die ersten Corona-Impfungen unter Volldampf. Wie soeben bekannt wurde, ist die erste Lieferung mit dem von BioNTech und Pfizer entwickelten Impfstoff BNT162b2 erfolgt. Nordrhein-Westfalen erhielt die ersten Impfstoffdosen und kann schon morgen mit dem Impfen beginnen. Insgesamt sollten heute 27 Impfzentren beliefert werden.

Moderna, BioNTech oder doch CureVac und AstraZeneca? Welche Impfstoff-Aktie die größten Gewinnchancen bietet, lesen Sie hier.

Aus Belgien wurden heute Morgen knapp Zehntausend Impfstoffdosen nach Nordrhein-Westfalen geliefert. Hergestellt wurde das Vakzin in Belgien. Der Transport verlief trotz der hohen Ansprüche an die Kühlkette reibungslos. Damit zieht Deutschland jetzt nach, während die USA und Großbritannien bereits vor einigen Wochen mit den Massenimpfungen begonnen haben. Ab morgen beginnen in den Impfzentren des Landes die ersten Impfungen!

Nachdem BioNTech, Moderna & Co. zuletzt viel Kapital in die Entwicklung stecken mussten, kommt jetzt die Zeit, die Ernte einzufahren. Welche Unternehmen 2021 die größten Gewinne erzielen sollten, lesen Sie hier.