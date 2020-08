BioNTech erobert den nächsten Mega-Markt!

Bei BioNTech gibt es derzeit beinahe ausschließlich positive Nachrichten. Die Testphase der beiden Wirkstoffe bnt162b1 und bnt162b2 ist sehr gut angelaufen. Zudem konnte das Unternehmen weitere Absatzmärkte erschließen, die ein beinahe gigantisches Potenzial haben. Das dürfte die Aktie mittelfristig weiter beflügeln!

Nachdem BioNTech im Falle einer Zulassung bereits Lieferverträge mit den wichtigsten Absatzmärkten der westlichen Welt abgeschlossen hat (USA, Kanada, etc.), folgt jetzt der Eintritt in Asien.

Nachdem BioNTech im Falle einer Zulassung bereits Lieferverträge mit den wichtigsten Absatzmärkten der westlichen Welt abgeschlossen hat (USA, Kanada, etc.), folgt jetzt der Eintritt in Asien. So vermeldete das Unternehmen soeben Liefervereinbarungen mit HongKong und Macao. Zwar geht es hier zunächst nur um 10 Millionen Dosen des Impfstoffes, doch die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Partner Fosun Pharma aus Shanghai trägt damit weitere Früchte.

Der Aktienkurs kommt allerdings trotz dieser guten Nachrichten nicht so recht vom Fleck. So verharrt die BioNTech-Aktie seit mittlerweile drei Wochen in der engen Range zwischen 65 und 72 US-Dollar. Diese ungewöhnlich geringen Schwankungen dürften sich aber in Kürze in einer größeren Trendbewegung auflösen.

