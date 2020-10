BioNTech auf der Zielgeraden!

Was für eine Zeit für alle, die es mit der Aktie von BioNTech halten! Der Aufwärtstrend dieser Aktie ist nicht aufzuhalten und wenn es so weiter geht, könnte die Aktie bald dreistellig werden! Allein in den letzten 4 Wochen konnte dieses Wertpapier nun schon um 25 Euro zulegen und es ist noch lange kein Ende in Sicht. Was für ein Erfolg für das Mainzer Unternehmen auf dem Aktienmarkt!

Anleger-Tipp: BioNTech ist also bestens für die Zukunft gerüstet. Wie der Aktienkurs auf diese jüngste Entwicklung reagieren dürfte, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderstudie. Angesichts der dramatischen Ereignisse haben wir uns entschlossen, diese Studie ausnahmsweise kostenfrei zum Download anzubieten. Einfach hier klicken.

Momentan wird die Aktie von neuen Entwicklungen bezüglich des Impfstoffs in die Höhe getrieben und wird weiter durch die Decke gehen. CEO Ugur Sahin hat nun angekündigt, dass der Impfstoff schon bald kommen könnte, was BioNTech auf dem Aktienmarkt natürlich zu einer ganz heißen Ware macht. Hier könnte es bald richtig fette Gewinne geben und die Anlegerstimmung zeigt das ebenfalls auf.

BioNTech wird also in naher Zukunft schon ganz große Gewinne abwerfen können, über die sich jeder Anleger freuen darf. Hier sollte man schnell noch zugreifen, bevor die Aktie weiter in die Höhe schießt. Aktuell kann man bei diesem Wertpapier einen Anstieg von 0,97 Prozent verzeichnen, was einer Werterhöhung von 0,72 Euro gleichkommt. Der neue Kurswert liegt nun bei 75,31 Euro und wird weiter steigen!

Fazit: BioNTech ist derzeit die wohl größte Hoffnung im Kampf gegen das Virus. Es bestehen also gute Chancen, dass die Aktie durch die Decke geht. Doch auch die Risiken sind nicht zu unterschätzen. Wie groß das Chance/Risiko-Verhältnis wirklich ist, und welches Potenzial BioNTech tatsächlich hat, lesen Sie in unserer großen Sonderstudie. Einfach hier klicken.