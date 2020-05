BioNTech vor dem absoluten Durchbruch!

BioNTech ist die große Hoffnung im Kampf gegen Corona. Das Mainzer Biotech-Unternehmen hat jetzt erstmals in Deutschland die Wirksamkeit des von ihm entwickelten Impfstoffes BNT-162 an Probanden getestet. Die Zusammenarbeit mit dem US-Giganten Pfizer und dem chinesischen Unternehmen Fosun Pharma aus Shanghai scheint sich damit also mehr und mehr auszuzahlen.

In Deutschland umfasst die Kohorte der Phase-1/2-Studie zunächst 200 Teilnehmer im Alter von 18 bis 55 Jahren. Bei diesen Tests geht es vornehmlich darum, die richtige Dosierung des Impfstoffes zu finden. Daher werden die Probanden mit unterschiedlichen Dosen in Höhe von einem Mikrogramm bis 100 Mikrogramm versorgt. Außerdem werden vier leicht modifizierte Impfstoffe getestet.

Pfizer kündigte an, in den USA ebenfalls in Kürze eine erste Testreihe zu starten. Hier soll es losgehen, sobald die Zulassung für den Impfstoff vorliegt. In China treibt Fosun Pharma die Studien um den Impfstoff BNT-162 gemeinsam mit BioNTech voran. Der Mainzer Biotech-Schmiede könnte es also tatsächlich gelingen, das Virus zu besiegen.