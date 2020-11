BioNTech: Zulassung steht kurz bevor!

Das Mainzer Biotechnologie-Unternehmen BioNTech fährt wieder fette Geschütze auf. Der Kurs ist momentan wirklich unschlagbar und könnte zum Wochenstart wieder komplett durch die Decke gehen! Bei BioNTech ist in diesen Tagen eine Menge Feuer drin und die Anleger können sich über satte Renditen freuen, die man in diesem tollen Ausmaß vielleicht gar nicht erwartet hatte.

Anleger-Tipp: Welche Folgen ein zugelassener Impfstoff für BioNTech und die BioNTech-Aktie hätte, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderstudie. Angesichts der dramatischen Corona-Entwicklung der vergangenen Tage ist der Download an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenfrei. Einfach hier klicken.

Hier kann es womöglich jetzt ganz schnell gehen. Denn die Impfstoffzulassung steht kurz bevor und würde die Aktie zum Explodieren bringen. Man sollte schnell einsteigen, bevor man diesen Moment verpasst und die ganz großen Gewinne nicht mitnehmen kann! Diese Aktie hat ein riesiges Potenzial, was in naher Zukunft bereits vollends ausgeschöpft wird. Es geht steil nach oben!

Deshalb sollte man schnell sein und diese Chance nicht verpassen. BioNTech ist ein riesiges Pulverfass, im positiven Sinne. Was hier mit einem zugelassenen Impfstoff noch passieren könnte, ist gar nicht wirklich in Worte zu fassen. Die Aussichten sind hervorragend, wie auch der Freitagskurs mit einem satten Plus von 4,23 Prozent und 3,73 Euro beweisen konnte. Der Kurswert liegt bei stolzen 91,98 Euro!

Fazit: BioNTech scheint in den letzten Wochen Vieles richtig gemacht zu haben. Doch im Aktienkurs ist auch schon einiges eingepreist. Wie es mit BioNTech und der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Einfach hier klicken.