BioNTech: Wo wird die Aktie in den nächsten Tagen notieren?

Die Aktie von BioNTech war die letzte Woche sehr volatil. Am Anfang der Woche hat sich der Kurs vervierfacht. Der Hintergrund dieser Kursbewegung war, dass BioNTech einen Impfstoff gegen COVID-19 in Arbeit hat. Allerdings war der Anstieg nicht nachhaltig und die Aktie hat wieder an Wert abgegeben. Sollten jetzt die Anleger zugreifen oder auf weitere News von BioNTech warten?

