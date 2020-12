BioNTech: Wenig Halt auf der schiefen Bahn!

Weitere Suchergebnisse zu "Paion":

Die Impfungen laufen weltweit in immer mehr Staaten an, doch der BioNTech-Aktie laufen die Anleger davon. Seitdem der Kurs am 11. Dezember bei 130,89 US-Dollar ein neues Allzeithoch ausgebildet hat, wird die Aktie verkauft. Im Chart hat sich ein steiler Abwärtstrend ausgebildet und den Bullen gelang es auch auf dem 50-Tagedurchschnitt nicht, den Kursverfall dauerhaft zu stoppen.

Nach einer kurzen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung