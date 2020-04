BioNTech: Weiter abwärts!

Die Mainzer Hoffnung im Kampf gegen das Corona-Virus konnte in seiner Online-Pressekonferenz gestern nicht überzeugen. Zwar hat BioNTech gestern eine hohe Liquidität zum Jahreswechsel bestätigt, aber die Arbeit an dem Corona-Impfstoff BNT162 ziehen sich wohl noch weiter in die Länge. Der Aktienkurs wurde gestern bereits abgestraft und geht auch heute Morgen weiter in die Knie.

Gemeinsam mit Fosun Pharma aus Shanghai und Pfizer arbeitet BioNTech an einem Impfstoff gegen das Corona-Virus. Über Fosun Pharma soll nun in China die klinische Studie laufen, ehe es dann an den Vertrieb geht. Der Weg scheint also der richtige zu sein, die Frage ist, ob ausreichend Zeit verbleibt.

Der Aktienkurs jedenfalls hat die gestrige Veröffentlichung nicht gut aufgenommen. BioNTech ging deutlich in die Knie, konnte aber die Marke von 50 Euro letztlich erfolgreich verteidigen. Heute Morgen im vorbörslichen Handel geht es ebenfalls weiter nach unten. Sind das jetzt die richtigen Kurse zum Einstieg?