BioNTech: mit Vollgas Richtung 100!

Fantastische Kursaussichten mal wieder für BioNTech! Das Unternehmen aus Mainz unter der Leitung von CEO Ugur Sahin kann wieder voll angreifen und hat es sich zum Ziel genommen, seinen Kurs oberhalb der Marke von 100 Euro zu positionieren. Dafür braucht man allerdings noch einen Aufschwung von mehr als 10 Euro, der in den aktuellen Schritten bald geschafft sein dürfte!

Glasklar ist jedoch bereits jetzt, dass BioNTech einer der größten Gewinner der Coronakrise ist. Mit seiner revolutionären mRNA-Technik wird BioNTech noch große Erfolge feiern können, nicht nur bei der Impfstoff-Herstellung. Auch beim Kampf gegen Krebs und der dazugehörigen Forschung wird BioNTech mit den Umsätzen aus diesem Jahr noch eine große Rolle spielen und Erfolge feiern!

Alles in allem konnte BioNTech von der Krise enorm profitieren und sich einen Namen machen. Das Unternehmen steht für Zuverlässigkeit und macht den Anlegern enorm Spaß. Die Gewinne können in weitere Expansion gesteckt werden und das Unternehmen vergrößern. Der Kurs kann momentan um 0,56 Prozent wachsen. Somit steht ein Plus von 0,48 Euro auf satte 86,16 Euro zu Buche!

