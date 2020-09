BioNTech – Ungeduld nimmt Fahrt auf!

Beim Biotechnologie-Hersteller aus Mainz, der sich mit der Bekämpfung des Coronavirus beschäftigt, ist heute mal wieder nichts zu holen. Die Ungeduld der Anleger, dass endlich ein Durchbruch kommuniziert wird, wird immer deutlicher und zeigt sich auch am heutigen Montag wieder. Für das Unternehmen von CEO Ugur Sahin ist das also ein denkbar schlechter Start in die neue Woche!

Anleger-Tipp: Wann wird BioNTech endlich die Anleger vollständig überzeugen können und auf dem Aktienmarkt signifikante Fortschritte machen? Die Kursentwicklung ist weiterhin durchwachsen.

Kann BioNTech aus der Krise endlich raus kommen? Das Kursziel von 60 Euro wurde wieder nicht erreicht und langsam sollte man sich als Anleger wirklich Sorgen machen, ob dieses Wertpapier noch die richtige Anlage ist. BioNTech schafft es einfach nicht, die Aktionäre zu überzeugen und wird endlich herausragende Neuigkeiten brauchen, um auf dem Aktienmarkt einzuschlagen.

Das Mainzer Unternehmen steht nun also gehörig unter Zugzwang. Man sollte jetzt nicht den Anschluss verlieren, sonst kann es ganz schnell ganz weit in den Abgrund gehen. Derzeit sieht es gar nicht gut aus, der Kurswert beträgt nur noch dramatische 56,31 Euro. Gegenüber dem Wert von Freitag bedeutet das ein starkes Minus von 1,78 Prozent und insgesamt sogar 1,02 Euro!

Fazit: BioNTech ist derzeit trotzdem die wohl größte Hoffnung im Kampf gegen das Virus. Es bestehen also gute Chancen, dass die Aktie durch die Decke geht. Doch auch die Risiken sind nicht zu unterschätzen.