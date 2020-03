BioNTech: Unbedingt aufpassen!

Es war schon gewaltig, was in der vergangenen Woche bei BioNTech abging. Die Aktie wurde von unter 30 Euro auf über 100 Euro katapultiert. Anschließend ging es beinahe genau so schnell wieder zurück. Die Woche wurde schließlich bei 40 Euro beendet. Doch was steckt eigentlich dahinter?

BioNTech wurde 2008 in Mainz gegründet und hat sich darauf spezialisiert, aktive Immuntherapien beispielsweise für eine Krebsbehandlung zu entwickeln. Kein Wunder, dass in Zeiten von Covid-19 die Spekulationen wie Kraut schießen, das Unternehmen sei auch bei der Entwicklung eines Gegenmittels gegen Corona führend. Doch wie viel ist da wirklich dran?