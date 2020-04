BioNTech: Der Tag der Abrechnung kommt!

BioNTech ist die vielleicht größte deutsche Hoffnung im Kampf gegen das Corona-Virus. Gemeinsam mit Fosun Pharma aus Shanghai und dem US-Giganten Pfizer forscht das Unternehmen an einem Impfstoff gegen das Virus. Erste Tests sollen noch in diesem Monat über die Bühne gehen. Es zeigt sich also endlich etwas Licht am Ende des Tunnels. Vielleicht bekommen wir Corona ja doch noch in den Griff, bevor das Virus auf der ganzen Welt wütet. Gute Zeichen also für alle BioNTech-Aktionäre?

BioNTech-Anleger werden in der kommenden Woche ganz genau hinschauen. Denn nach dem Börsengang im Oktober endet am 9. April die Frist, innerhalb derer Alt-Aktionäre ihre Aktien nicht verkaufen dürfen. Sobald diese Frist abläuft, dürfte es also zu kräftigen Kursschwankungen bei BioNTech kommen.

Dazu passt, dass BioNTech in den vergangenen Wochen lediglich auf der Stelle getreten ist. Seit 14 Tagen oszilliert die Aktie um die Marke von 50 Euro mit nur kleinen Ausschlägen nach oben oder unten. Dieses aufgestaute Bewegungspotenzial dürfte sich in dieser Woche entladen. Doch in welche Richtung?