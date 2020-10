BioNTech: Nach der Sensation – Das müssen Sie jetzt beachten!

Die Nachricht schlägt ein wie eine Bombe! Soeben gab die europäische Zulassungsbehörde EMA bekannt, den vom Mainzer Biotech-Unternehmen entwickelten Impfstoff in einem Rolling-Review-Verfahren zu prüfen. Damit kann jetzt alles ganz schnell gehen. Anleger sollten vorbereitet sein!

Anleger-Tipp: Angesichts dieser herausragenden Neuigkeiten haben wir das Unternehmen und den Aktienkurs genau unter die Lupe genommen. Herausgekommen in ein brandaktueller Sonderreport, den Sie ausnahmsweise völlig kostenlos lesen können. Einfach hier klicken.

BioNTech ist erst das zweite Unternehmen weltweit dessen Impfstoff von einer Zulassungsbehörde geprüft wird. Derzeit wird der Wirkstoff bnt162b2 in einer groß angelegten Testphase an knapp 40.000 Menschen getestet. An dieser finalen Testphase sind 120 Studienzentren rund um den Globus beteiligt. Die Ergebnisse dieser Studien waren zuletzt so vielversprechend, dass die europäische Zulassungsbehörde diese Ergebnisse jetzt quasi permanent übermittelt bekommt und so die Prüfung des Wirkstoffes vornimmt.

Der Aktienkurs ist nach dieser Nachricht um knapp zehn Prozent nach oben geschossen. Mit knapp 74 Euro kostet BioNTech damit so viel wie seit Mitte Juli nicht mehr. Formal stellt sich damit jetzt das nächste Kursziel auf die historischen Bestmarken im Bereich von 100 Euro. Doch geht es jetzt wirklich gradlinig nach oben?

Fazit: BioNTech schafft tatsächlich die Sensation und hat nahezu alle großen Player im Rennen um einen Impfstoff ausgestochen. Doch was bedeutet das für den Aktienkurs? Jetzt sofort kaufen oder lieber noch etwas warten? Antworten darauf finden Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie angesichts der besonderen Situation ausnahmsweise kostenlos lesen können. Einfach hier klicken.