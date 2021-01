BioNTech: Senkrechtstarter des Tages!

Darauf haben die Anleger des Mainzer Biotech-Unternehmens BioNTech seit Tagen gewartet! Die Aktie startet endlich wieder durch und weiß die Anleger von sich zu überzeugen. BioNTech macht endlich wieder Spaß und hält für die Anleger einiges an Gewinnen bereit. Wird sich dieser Trend so fortsetzen können oder ist das eine einmalige Chance?

Anleger-Tipp: BioNTech ist in diesen Tagen eine richtig große Nummer auf dem Aktienmarkt! Welche Impfstoff-Aktie 2021 die größten Gewinnchancen eröffnet, lesen Sie unserer brandaktuellen Sonderstudie. Einfach hier klicken.

CEO Ugur Sahin von BioNTech hat hier verdammt gute Arbeit geleistet. Die Aktie scheint sich nun stabilisiert zu haben und wächst kontinuierlich. So hatte man sich das als Anleger vorgestellt und gewünscht! Auf diese Weise kann BioNTech die Anleger langfristig an sich binden und Kapital generieren. Wenn BioNTech mit seiner Impfstoffforschung so weiter macht, wird die Aktie noch viel Spaß bringen!

Derzeit überschlagen sich die positiven Nachrichten des Impfstoffs. BioNTech ist auf dem Impfstoffmarkt momentan DER Big Player und kann mit Abstand die größten Erfolge verzeichnen. Das spiegelt sich auch am heutigen Kursverlauf am Montag wider, denn die Aktie kann einen guten Anstieg um 1,37 Prozent und 1,15 Euro verzeichnen. Somit steht die Aktie nun auf 85,35 Euro!

Fazit: Ist BioNTech wirklich der größte Gewinner der Krise oder gibt es andere interessante Werte mit mehr Potenzial? In unserer brandaktuellen Sonderstudie haben wir die Impfstoff-Aktien für Sie unter die Lupe genommen. Hier finden Sie die Ergebnisse.