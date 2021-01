BioNTech: der Schock sitzt tief!

Heute wird ein riesiges Loch in die Kassen der BioNTech-Anleger gerissen! Das Mainzer Unternehmen weiß seit Tagen auf dem Aktienmarkt nicht mehr vernünftig zu überzeugen und verliert erneut dramatisch an Boden. Ist bald Schicht im Schacht für das deutsche Biotech-Unternehmen von CEO Ugur Sahin? Die Aktie leidet zunehmendst unter der schlechten Stimmung gegenüber des Impfstoffs!

BioNTech ist in diesen Tagen leider eine einzige Enttäuschung. Die Anleger haben viel mehr Wachstum bei dieser Aktie erwartet, denn das Potenzial durch die Abverkäufe des Impfstoffs sollte eigentlich riesig sein. Dieses Potenzial kann BioNTech leider nicht ausnutzen und verliert immer weiter an Wert. Das ist auch dem DAX geschuldet, der heute komplett in die Knie geht!

Unter diesen Voraussetzungen fällt es wahrscheinlich jeder aufstrebenden Aktie schwer, seinen Durchbruch weiter voranzutreiben. Somit muss BioNTech jetzt wieder vernünftige Kaufargumente liefern, um aus diesem tiefen Tal herauszukommen. Der Kursverlust beträgt derzeit 2,64 Prozent! Somit verliert die Aktie gegenüber dem Vortag um 2,29 Euro! Der neue Kurswert liegt durch die Korrektur bei 84,52 Euro!

