BioNTech: Die Rettung kommt aus Mainz!

Seit Monaten forscht das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech an einem Impfstoff gegen das Virus und befindet sich derzeit auf der Zielgeraden. Soeben hat BioNTech-Chef Ugur Sahin in einem Interview erklärt, dass sein Unternehmen prinzipiell noch in diesem Jahr mit der Auslieferung eines Impfstoffes starten könne!

„BNT162B2“ – so lautet der Name des von BioNTech entwickelten Impfstoffes, der die Menschheit möglicherweise vor noch größerem Schaden bewahren könnte. Bei BioNTech läuft derzeit die finale Testphase für den Impfstoff und wenn alles gut geht, beantragt das Unternehmen schon im November die Zulassung.

Um die Zulassung zu beschleunigen, läuft bereits ein sogenanntes Rolling-Review-Verfahren bei der europäischen Arzneimittelzulassungsbehörde. Hier werden die Testergebnisse nicht erst von BioNTech gesammelt und dann gebündelt der Behörde übergeben, sondern die Daten werden quasi unmittelbar nach der Erhebung übermittelt. Damit soll das Verfahren deutlich beschleunigt werden.

