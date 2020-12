BioNTech: Rette sich, wer kann!

Jetzt wird es richtig, richtig heftig! Das deutsche Super-Start-Up BioNTech, das in den vergangenen Monaten beinahe ausschließlich positive Schlagzeilen machte, kommt an der Börse heftig unter die Räder. Sieben der letzten zehn Sitzungen endeten mit roten Vorzeichen, wobei der Kurs zwei Mal fünf Prozent, einmal zehn Prozent und einmal sogar 15 Prozent verlor! BioNTech rutschte von 130 US-Dollar auf nur noch 88 US-Dollar ab. Welche Chancen haben Anleger jetzt noch?

Grund für den sich verschärfenden Einbruch könnten Aktivitäten in der Politik sein, die Rezepturen des Impfstoffes für Konkurrenten freizugeben, um die Produktionskapazitäten zu erhöhen. Diese Möglichkeiten wurden zumindest gestern heftig diskutiert, wobei es für die Forderung der Linken auch bereits heftigen Gegenwind gab. So oder so, die kommenden Tage versprechen für die Mainzer und deren Aktionäre absolute Hochspannung.

