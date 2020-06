BioNTech – Raketenstart zu Wochenbeginn?

Die Vorzeichen für einen Durchbruch der Aktie am kommenden Montag stehen ideal. Das Biotechnologie-Unternehmen ging mit einem grandiosen Plus von 1,40 Prozent und 0,64 Euro ins Wochenende und steht nun bei 45,96 Euro. Die Tendenz, am Montag so weiter zu machen, ist da und dürften für jeden Anleger der perfekte Einstieg in diese Aktie sein!

Die letzten Tage waren für das Biotech-Unternehmen wie ein wahrgewordener Traum. Bis vor 1,5 Wochen hatte das Unternehmen aus Mainz eine Talfahrt zu verkraften, die sich wie ein heftiger Tiefschlag angefühlt haben muss. Viele Anleger dürften in dieser Phase die Hoffnung in die Aktie verloren haben. Dann aber kam die Wende und die Stimmung ging stark nach oben!

Am 10.06. stand BioNTech noch mit dem Rücken zur Wand, hatte nur noch einen Aktienwert von knapp 42 Euro. Nun, am heutigen Sonntag, steht die Aktie bei satten 46 Euro und deutet weiter nach oben! Das Warten auf die Ergebnisse der klinischen Studie scheint die Stimmung bezüglich dieser Aktie zu heben. Sollten diese positiven ausfallen, dürfte die Aktie eine mächtigen Schub bekommen und Gewinne für Jedermann generieren können!

Fazit: Für BioNTech geht es steil nach oben. Wie geht dieser Trend weiter? Können hier Gewinne eingefahren werden? Unsere Analyse sehen Sie hier.