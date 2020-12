BioNTech, Plug Power, Tesla, Steinhoff oder sogar Wirecard? Welche Aktie macht 2021 das Rennen?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

2020 wird als eines der außergewöhnlichsten Börsenjahre in die Geschichte eingehen. Im Frühjahr mit dem Ausbruch der Pandemie erlebten die Märkte den schnellsten und heftigsten Einbruch in ihrer gesamten Historie! Doch genauso schnell wie die Kurse in den Keller gingen, folgte im Anschluss die Erholung. Und wenn es so weiter geht, winken zum Jahreswechsel sogar neue Allzeithochs!

In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie die Gewinner-Aktien für 2021! Hier geht’s zum Download.

Zahlreiche Aktien haben uns in den vergangenen Monaten besonders in Atem gehalten. Natürlich die Impfstoff-Entwickler Moderna, BioNTech & Co, die Wasserstoff-Aktien Nel ASA, Plug Power etc und selbstverständlich Wirecard mit ihrem beispiellosen Absturz. Einige Titel wie Moderna oder Plug Power sorgten für Gewinne von 600 oder gar 800 Prozent, während Wirecard-Anleger alles verloren haben!

Auch 2021 wird es Aktien geben, die gigantische Gewinnchancen eröffnen – andere, bei denen heftige Verluste drohen. Wir haben die Aktien mit dem größten Potenzial für Sie in einem brandaktuellen Sonderreport zusammengefasst. Als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk können Sie diesen Sonderreport jetzt völlig kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.