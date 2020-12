BioNTech: Platzt der Traum?

Wie soeben bekannt wurde, sollen die ersten Corona-Impfungen in Deutschland am 27. Dezember starten. Die Entscheidungsträger sehen gute Chancen, dass vom Mainzer Biotech-Unternehmen entwickelte Impfstoff BNT162b2 bis dahin die Notfallzulassung durch die europäische Arzneimittelbehörde erhält. Sollte es jedoch so kommen wie derzeit in den USA, könnte dieser Traum von einer breit angelegten Impfaktion schon bald platzen…

Bei einer Impfung mit dem Corona-Impfstoff BNT162b2 von BioNTech in Alaska hat ein Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde einen schweren allergischen Schock erlitten. Ähnliches wurde auch schon von zwei Impfungen in Großbritannien berichtet. BioNTech und Pfizer arbeiten gemeinsam mit den Behörden unter Hochdruck an einer Problemlösung. Da alle Kandidaten jedoch eine allergische Vorgeschichte haben, ist Stand jetzt davon auszugehen, dass es sich um Einzelfälle handelt.

