BioNTech + Pfizer: Deutliches Kursplus nach Meldungen über Impfstart in den USA

Am Wochenende kursierten Meldungen, dass Vertreter der US-Regierung zuversichtlich sind, bereits ab dem 11. Dezember – also in knapp drei Wochen – mit der Impfung von US-Bürgern gegen COVID19 zu beginnen. Voraussetzung dafür ist, dass in Kürze die von BioNTech und Pfizer eingereichte Notfallzulassung erteilt wird. Mit der wird für den 10. Dezember gerechnet, da dann der Expertenrat der FDA über ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



