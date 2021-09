BioNTech-Pfizer-Aktien: EMA erlaubt weitere Produktionsstätten!

Finanztrends Video zu Pfizer



mehr >

Die Europäische Gesundheitsbehörde (EMA) hat weitere Produktionsstätten für die Herstellung von Comirnaty, dem von(NYSE:PFE) und(NASDAQ:BNTX) entwickelten Impfstoff COVID-19, genehmigt. Ein Standort in Frankfurt wird von der Sanofi-Aventis Deutschland GmbH betrieben, die zur(NASDAQ:SNY) gehört. Der andere Standort in Hameln wird von der Siegfried Hameln GmbH betrieben. An beiden Standorten wird das Fertigprodukt hergestellt. Diese Standorte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!