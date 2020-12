BioNTech: die Panik geht los!

Es scheint so, als würde die Panik bei der BioNTech-Aktie ausbrechen! Die Anleger sehen wohl kein allzu großes Potenzial mehr in der Aktie und beginnen, die Gewinne einzusacken und diese Aktie zu verlassen. Momentan werden eine Menge Aktien abgestoßen und das Wertpapier bricht unter dieser Last völlig in sich zusammen. Muss man da nun schnell mitgehen oder ist das nur eine schlechte Phase?

Momentan ist wirklich Land unter bei BioNTech. Die aktuelle Entwicklung dürfte dem Unternehmen wie auch den verbleibenden Aktionären richtig weh tun und ordentlich Einbußen auf deren Konten haben. BioNTech muss nun schleunigst die Aktionäre wieder auf seine Seite ziehen. Das tut man auf jeden Fall nicht mit negativen Nachrichten vom Impfstoffmarkt, denn es wurden bereits Nebenwirkungen entdeckt!

Kann BioNTech bald wieder durchstarten? Oder wird es nun so dramatisch schlecht weitergehen? Die Lage ist mehr als brenzlig und es wird definitiv Zeit zu handeln. BioNTech macht gerade eine extrem schwere Phase durch, aus der man sich befreien muss. Heute geht es bereits um 2,43 Prozent und somit 2,11 Euro in den Keller. Somit steht der Aktienkurs nur noch bei 84,89 Euro!

