BioNTech: Noch zögern die Anleger

Der Herbst 2020 verlief für die in der BioNTech-Aktie investierten Anleger in einer sehr angenehmen Art und Weise, denn die Aktie befand sich in einem intakten Aufwärtstrend und konnte bis zum 11. Dezember auf ein neues Allzeithoch bei 130,89 US-Dollar vordringen. Die anschließenden Gewinnmitnahmen waren jedoch ein Alarmsignal.

Sie ließen den Kurs bis zum 31. Dezember auf 80,55 US-Dollar zurückfallen.



