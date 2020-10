BioNTech: Neuer Rekord?

Liebe Leser,

wir sehen derzeit, wie die ganze Welt sich wieder vor dem Corona-Virus in Deckung bringen muss. Wie erwartet steigen im Herbst die Fallzahlen an. Noch ist die Angst vor einer schwereren Erkrankung in Deutschland nicht so groß wie noch vor Monaten. Allerdings werden nun auch wieder die “Maßnahmen” verschärft. Dagegen hofft fast die gesamte Welt auf den Impfstoff, der uns ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



