BioNTech, Moderna und Valneva: Geht die Abwärtsfahrt weiter?

die Aktien der Impfstoffhersteller stehen noch stärker auf dem Prüfstand als ohnehin schon. Die Wirkung gegen das Omikron genannte Virus bzw. die Variante vom Corona-Virus steht in Frage. Die Hersteller der mRNA-Impfstoffe meinen, sie könnten neue Impfstoffe herstellen und entsprechen anpassen. Das allerdings wird einige Monate dauern. Was wird bis dahin passieren – und was geschieht mit den Kursen in



