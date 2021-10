BioNTech, Moderna oder Valneva – die große Frage

Liebe Leser,

die nächste Inzidenz-Welle in Deutschland, in der EU und eigentlich auch weltweit rollt an. Die große Frage wird sein, wie stark die Impfstoffe noch nachwirken. Eine sehr gute Nachricht stellt sich dabei für den Impfstoff des Mainzer Herstellers BioNTech ein. Die Drittbooster-Impfung soll den eigenen Erhebungen nach eine Wirkung von 95 % haben – relativ zur Kontrollgruppe. Dies kann das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung