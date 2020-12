BioNTech, Moderna, CureVac: DAS ist der Grund für den Absturz!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Die „Impfstoff-Aktien“ BioNTech, Moderna und CureVac sind in den vergangenen Tagen heftig abgestraft worden. BioNTech beispielsweise verliert seit Mitte Dezember knapp 40 Prozent. Bei Moderna beträgt das Minus rund 35 Prozent und CureVac verlor in der Spitze über 41 Prozent. Angesichts der anlaufenden Impfungen und des damit verbundenen Umsatzes für die Impfstoff-Hersteller kommt natürlich sofort die Frage auf, warum die Aktien gerade so stark abrutschen.

Zahlreiche Experten sehen als Grund für den Absturz ausschließlich Gewinnmitnahmen der Anleger. Alle drei Titel sind 2020 hervorragend gelaufen, sodass Aktionäre jetzt die Chance nutzen möchten, um noch einmal ordentlich Kasse zu machen. Immerhin verzeichnen die Aktien des Mainzer Biotech-Unternehmens trotz des jüngsten Kursrutsches immer noch ein Jahresplus von 140 Prozent. Bei Moderna liegt der Gewinn sogar bei 470 Prozent!

