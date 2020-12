BioNTech – Meilenstein erreicht!

Die aktuelle Nachrichtenlage über das Mainzer Unternehmen BioNTech dürfte jeden Anleger enorm freuen! Die Aktie des Biotech-Herstellers, der sich mit der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus beschäftigt, geht weiter durch die Decke beeindruckt auch den letzten Kritiker! Hier kann man in naher Zukunft noch einige Kurssprünge erwarten und sollte sich als Anleger in Stellung bringen.

Welche Folgen ein zugelassener Impfstoff für BioNTech und die BioNTech-Aktie hat

Heute Morgen startet man mit einem traumhaften Wert in den Tag. Denn der Meilenstein von 100 Euro wurde überschritten! Nun kann man weiter nach oben schauen und diesen dreistelligen Kurswert festigen. Die aktuellen Impfstoffnews über die erreichte Zulassung in Großbritannien und die beantragte Zulassung in der EU beflügeln den Aktienkurs mehr denn je und werden die Aktie auch weiter in astronomischen Höhen halten!

Diese Aktie hat momentan wirklich extrem viel Feuer! Und das Feuer wird auch so schnell nicht aufhören zu brennen, dafür wird die Aktie einfach zu heiß gehandelt. BioNTech ist in aller Munde und gehört zu den ganz großen Nummern auf dem Aktienmarkt. Auch heute kann man bereits mit einem Plus von 0,32 Prozent und 0,32 Euro in den Tag starten. Der neue Kurswert geht dadurch hoch auf 100,50 Euro!

BioNTech scheint in den letzten Wochen Vieles richtig gemacht zu haben.