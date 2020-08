BioNTech: Mega-Deal eingetütet. Jetzt knallt’s!

Das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech verkündet den nächsten Hammer! Gemeinsam mit Partner Pfizer hat das Unternehmen einen Deal mit der kanadischen Regierung über die Lieferung des Impfstoffkandidaten BNT162 gegen das Corona-Virus geschlossen.

Im Laufe des nächsten Jahres soll die Lieferung des Impfstoffes an Kanada erfolgen, sobald der Impfstoff ausreichend getestet ist und dessen Wirksamkeit nachgewiesen ist. Zudem muss das Präparat natürlich durch die kanadische Gesundheitsbehörde zugelassen werden.

BioNTech zählte in den vergangenen Wochen zu den großen Gewinnern am Aktienmarkt. Ausgehend vom Corona-Tief bei rund 30 Dollar Mitte März konnte sich der Kurs mehr als verdreifachen und notierte in der zweiten Juli-Hälfte zeitweise über 100 Dollar. Derzeit werden diese Gewinne in einer Seitwärtsbewegung rund um die 80-Dollar-Marke konsolidiert.

Fazit: BioNTech sorgt derzeit beinahe ausschließlich für positive Schlagzeilen. Wie es mit dem Aktienkurs weitergeht, lesen Sie hier.