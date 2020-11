BioNTech: Die Mainzer schlagen eindrucksvoll zurück!

Die Mainzer Biotechschmiede hat turbulente Tage hinter sich. Dem Antrag auf eine Notfallzulassung es eigenen Impfstoffs in den USA folgte die Meldung, dass Konkurrent AstraZeneca einen Impfstoff entwickelt, der wesentlich weniger temperaturanfällig und deutlich günstiger ist. Nach dieser Nachricht ging der Aktienkurs merklich in die Knie, schießt heute aber schon wieder nach oben.

Am Dienstag rutschte BioNTech nach der AstraZeneca-Meldung an der Wall Street deutlich ins Minus und schloss über vier Prozent tiefer. Es sah so aus, als würde der Kurs sogar wieder in den zweistelligen Bereich fallen. Gestern meldete sich BioNTech jedoch eindrucksvoll zurück und konnte sich von der 100-Dollar-Marke wieder nach oben absetzen.

