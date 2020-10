BioNTech: Macht Moderna doch das Rennen?

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Das Wettrennen um den Corona-Impfstoff läuft derzeit unter Volldampf. Die aussichtsreichsten Kandidaten scheinen derzeit Moderna und BioNTech zu sein. Soeben verkündete Moderna, in den USA möglicherweise noch im Dezember die Notfallzulassung für ihren Impfstoff zu erhalten. Damit könnten Risikogruppen also noch in diesem Jahr geimpft werden.

Anleger-Tipp: Welche Aktie hat mehr Potenzial? Wir haben Moderna und BioNTech genau analysiert und die Ergebnisse zusammengefasst. Alles über BioNTech lesen Sie hier, während Sie die Sonderstudie zu Moderna hier abrufen können.

Während Moderna also die Notfallzulassung im Dezember anstrebt, haben BioNTech und der US-Partner Pfizer ebenfalls ihre Hausaufgaben gemacht. Hier könnte der Antrag auf eine Notfallzulassung bereits in der zweiten November-Hälfte gestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt sollten die Voraussetzungen erfüllt sein.

Unabhängig davon, wer letztlich das Rennen macht: Die gesamte Menschheit dürfte von beiden Impfstoffen massiv profitieren. Denn das Umsatzpotenzial ist angesichts der immer dramatischer werdenden Zustände gigantisch. Gute Aussichten also für Moderna und BioNTech gleichermaßen.

Fazit: Das Rennen um den Impfstoff befindet sich bereits auf der Zielgerade. Welche Aktie die größeren Gewinnchancen hat, lesen Sie in unseren Sonderanalysen. Die Auswertung zu BioNTech können Sie hier abrufen. Die Studie zu Moderna finden Sie hier.