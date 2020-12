BioNTech: Kursziel in Sicht!

Was geht denn hier ab? BioNTech geht wieder richtig durch die Decke. Das dürfte den Anlegern auf jeden Fall sehr gefallen, wie BioNTech heute auf dem Aktienmarkt wieder Gewinne reinholt! Das Plus ist riesig und könnte noch weiter durch die Decke gehen! Jede Impfstoffzulassung, jeder Tag ohne Negativschlagzeilen ist ein guter, wenn nicht sogar ein perfekter für die Biotech-Aktie!

An der deutschen Börse könnte die Aktie bereits in einer Woche wieder richtig in die Höhe gehen. Dann nämlich wird mit einer Impfstoff-Zulassung auch in der EU gerechnet. Dass sowas die Aktie in die Höhe schießen lässt, ist ja kein Geheimnis. Also sollte man sich vorher noch mit großen Mengen dieser Aktie eindecken, um für diesen außergewöhnlichen Tag gewappnet zu sein. Hier geht bald einiges!

BioNTech ist weiterhin einer der großen Gewinner der Coronakrise. Die Aktie geht dank der Impfstoffentwicklung enorm in die Höhe und wirft nahezu täglich große Gewinne ab. Bald wird auch wieder das Kursziel von 100 Euro erreicht, wenn es mit den Gewinnen so weiter geht. Heute legt die Aktie um 2,17 Prozent und 1,99 Euro zu, wodurch der Aktienwert auf sagenhafte 93,49 Euro ansteigt!

