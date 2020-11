BioNTech: Konkurrent Moderna explodiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Wochen- und monatelang haben sich BioNTech und Moderna ein Kopf-an-Kopf-Rennen um einen Corona-Impfstoff geliefert. Und wie es jetzt aussieht, werden bei vermutlich zeitgleich durchs Ziel gehen. Doch während die BioNTech-Aktie seit einigen Tagen nur auf der Stelle tritt, kann Konkurrent Moderna jetzt eindrucksvoll davon ziehen!

Zu Wochenbeginn kletterte die Moderna-Aktie erstmals über die 100-US-Dollar-Marke.

Zu Wochenbeginn kletterte die Moderna-Aktie erstmals über die 100-US-Dollar-Marke. Am Mittwoch folgte dann ein regelrechter Paukenschlag mit einem Plus von über 10 Prozent, womit die bisherigen Allzeithochs quasi pulverisiert wurden. Alleine im November konnte Moderna bis heute über 61 Prozent zulegen!

Die BioNTech-Aktie weist dagegen eine wesentlich höhere Volatilität auf. Die Aktie schwankte in den vergangenen Wochen zwischen 90 und 115 US-Dollar. Zwar konnte auch BioNTech in den vergangenen Tagen spürbar zulegen, doch unter dem Strich verbleibt für die Aktie im November „nur“ ein Plus von 23 Prozent.

Fazit: Das Rennen um den Impfstoff befindet sich bereits auf der Zielgerade.