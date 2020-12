BioNTech: Jetzt wird richtig Geld verdient!

Während fast die gesamte christliche Welt das Weihnachtsfest feiert, sind einige unermüdliche Helfer ab heute im Einsatz, um den von BioNTech entwickelten Impfstoff BNT162b2 an die Impfzentren in Deutschland verteilt. Denn während die USA und Großbritannien bereits vor einigen Wochen mit den Massenimpfungen begonnen haben, zieht Deutschland jetzt nach. Ab morgen beginnen in den Impfzentren des Landes die ersten Impfungen!

Damit startet bei BioNTech jetzt (endlich) das Geld verdienen. Denn nachdem das Mainzer Biotech-Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten mehrere hundert Millionen Euro in die Entwicklung des Impfstoffes gesteckt hat, zahlt sich diese Entwicklungsarbeit jetzt auch in barer Münze aus. So plant das Unternehmen gemeinsam mit Partner Pfizer 2021 die Auslieferung von rund 600 Millionen Impfstoffdosen!

