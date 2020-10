BioNTech: Jetzt kann alles ganz, ganz schnell gehen!

BioNTech testet derzeit gemeinsam mit US-Partner Pfizer den Impfstoff BNT162B2. Während in Europa das Zulassungsverfahren bereits begonnen hat, könnte es in den USA jetzt noch viel schneller gehen. Denn wie soeben bekannt wurde, plant Pfizer hier den Weg einer sogenannten Notfallzulassung zu gehen.

Pfizer-Chef Albert Bourla ist guter Dinge, dass die bisherigen Testergebnisse ausreichen, um eine Notfallzulassung zu beantragen. Dafür müssen für mehr als die Hälfte der Teilnehmer der entscheidenden dritten Testphase von BioNTech und Pfizer Testdaten über eine Dauer von zwei Monaten vorliegen. Diese Datenmenge wird voraussichtlich in der zweiten November-Hälfte zur Verfügung stehen.

Sollte es Pfizer und BioNTech gelingen, von der amerikanischen Behörde für Nahrungs- und Arzneimittel die Notfallzulassung zu bekommen, könnte bestimmte Risikogruppen bereits vor der endgültigen Zulassung geimpft werden. Der Wirkstoff BNT162B2 steht also kurz vor dem absoluten Durchbruch.

