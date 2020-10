BioNTech: Jetzt geht es richtig los!

Während die Pandemie immer größere Kreise zieht und in Deutschland am heutigen Donnerstag die mit Abstand höchste Zahl an Neuerkrankten meldet, rückt BioNTech immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Heute Nacht berichtete sogar tagesschau.de über die Mainzer Biotechschmiede, die damit immer mehr Berühmtheit erlangt.

BioNTech ist derzeit der vielleicht aussichtsreichste Kandidat, wenn es darum geht, schnell einen Impfstoff auf den Markt zu bringen. Mittlerweile läuft die dritte und finale Testphase des Wirkstoffes BNT162B2, wobei die Daten und Ergebnisse unmittelbar nach der Erhebung an die europäische Arzneimittelbehörde EMA in Amsterdam übermittelt werden. Dieses sogenannte Rolling-Review-Verfahren beschleunigt die Zulassung immens, sodass noch in diesem Jahr die ersten Impfstoffe ausgeliefert werden könnten.

Parallel zum laufenden Zulassungsverfahren hat BioNTech bereits mit der Produktion von Impfstoffdosen begonnen, um den Impfstoff im Fall der Fälle sofort ausliefern zu können. Noch in diesem Jahr wollen die Mainzer rund 100 Millionen Impfstoffdosen produzieren. Im kommenden Jahr sollen es dann rund 1,4 Milliarden Dosen werden!

