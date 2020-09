BioNTech: Jetzt geht es richtig los!

BioNTech macht die nächsten riesigen Schritte im Kampf gegen die Pandemie. So verkündete die Mainzer Biotech-Hoffnung soeben den Kauf einer Produktionsstätte für den Impfstoff gegen das Virus. Damit sei man bestens gerüstet, um die Nachfrage beinahe vollständig abzudecken.

Anleger-Tipp: BioNTech ist die wohl spannendste Aktie derzeit. Auf welchem Niveau Sie unbedingt einsteigen sollten und wie weit die Rallye gehen kann, lesen Sie in unserer großen BioNTech-Sonderstudie. Angesichts der dramatischen Ereignisse bieten wir diese Studie an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenlos zum Download an. Einfach hier klicken.

Um über ausreichend Produktionskapazitäten zu verfügen, kaufte BioNTech eine Produktionsstätte in Marburg von Novartis. Dort sei man in der Lage pro Jahr rund 750 Millionen Dosen herzustellen! Insgesamt liegt das Ziel von BioNTech bei rund 1,3 Milliarden Dosen pro Jahr.

Gemeinsam mit US-Partner Pfizer forscht BioNTech seit Monaten an einem Impfstoff gegen das Virus. Derzeit läuft für die Mittel bnt162b2 und bnt162b1 die dritte und finale Testphase. Derzeit nehmen rund 29.000 Menschen an der Studie teil, wobei die Testkapazitäten noch auf 44.000 Personen ausgeweitet werden soll.

Fazit: Nachdem es zuletzt etwas ruhiger um BioNTech geworden war, ist bei den Mainzern jetzt wieder ordentlich Musik drin. Wir haben das Unternehmen und die Aktie angesichts dieser außergewöhnlichen Konstellation genau analysiert. Hier können Sie die Studie anfordern (bis Sonntag Abend 24:00 Uhr völlig kostenlos)