BioNTech: Jetzt geht es Schlag auf Schlag!

Während heute am 2. Weihnachtstag die allermeisten Menschen in Deutschland das Weihnachtsfest ausklingen ließen, liefen die Vorbereitungen auf die ersten Massenimpfungen auf Hochtouren. Nachdem heute Morgen beispielsweise Nordrhein-Westfalen mit dem von BioNTech entwickelten Impfstoff beliefert worden ist, kommt das Vakzin jetzt auch im Norden an. Wie soeben gemeldet wurde, hat Mecklenburg-Vorpommern jetzt die erste Lieferung erhalten.

Insgesamt rund 10.000 Impfstoffdosen sind in Mecklenburg-Vorpommern angekommen. Das scheint in etwa die Anzahl, die jedem Bundesland im ersten Schritt zur Verfügung gestellt wird. Auch aus Nordrhein-Westfalen war heute Morgen eine ähnliche Meldung zu hören. Damit können die Impfungen nun am morgigen Sonntag beginnen. BioNTech wird aber schon am Montag weitere Impfstoffdosen liefern. Das Geschäft für das Mainzer Biotechunternehmen fängt also langsam aber sicher an zu brummen!

