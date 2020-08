BioNTech: Ist das die letzte Chance?

Seit einigen Monaten arbeiten BioNTech und US-Partner Pfizer gemeinsam an einem Impfstoff gegen das Corona-Virus. Dabei trägt diese intensive Forschung langsam aber sicher Früchte. Dabei könnte der Durchbruch jetzt unmittelbar bevorstehen. Die Aktienkursentwicklung scheint das bereits zu ahnen.

Anleger-Tipp: BioNTech ist vielleicht der aussichtsreichste Kandidat im Kampf gegen die Pandemie. Wir haben das Unternehmen und die Aktie genau unter die Lupe genommen und die Ergebnisse für Sie in einer Sonderstudie zusammengefasst. Die Resultate können Sie hier nachlesen.

Insbesondere der Wirkstoff bnt162b2 von BioNTech zeigt in den bisherigen Tests eine glänzende Wirkung. So sind die Testpersonen weitgehend immun gegen das Virus und auch die Nebenwirkungen sind sehr gering. Derzeit läuft die dritte und finale Testphase des Impfstoffes, wobei bereits über 10.000 Probanden am Test teilnehmen.

Am vergangenen Freitag explodierte die BioNTech-Aktie regelrecht und sprang über die 70-Dollar-Marke. Damit ist der Kurs aus einer wochenlangen Schiebezone nach oben ausgebrochen. Gestern gab es dann zwar einen kleinen Rücksetzer, der aus technischer Sicht völlig normal ist und vielleicht sogar noch einmal die Chance zum Einstieg bietet.

Fazit: Die Chancen von BioNTech sind enorm. Dennoch sollten Anleger auch die Risiken nicht außer Acht lassen. Wie groß das Chance/Risiko-Verhältnis wirklich ist, und welches Potenzial BioNTech tatsächlich hat, lesen Sie in unserer großen Sonderstudie. Einfach hier klicken.